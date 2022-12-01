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Петр Колтыпин: «ESG-развитие регионов – важный приоритет для команды Волго-Вятского банка Сбербанка»

Петр Колтыпин: «ESG-развитие регионов – важный приоритет для команды Волго-Вятского банка Сбербанка»

Фото предоставлено пресс-службой "Сбербанка"

В рамках первого Всероссийского ESG-форума «Со.Знание» в Нижнем Новгороде Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка* Петр Колтыпин рассказал, как строится работа по ESG-трансформации регионов.

Председатель отметил, что со всеми правительствами регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере ESG.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Регионам нужна долгосрочная устойчивость. Этого можно достичь только, если наряду с экономическими параметрами постоянно держать в фокусе экологические и социальные цели. Мы в Сбере открыты к конструктивному диалогу с региональными властями и уже успешно реализуем множество социально-значимых инициатив на территориях. Например, в Нижегородской области, одном из самых передовых субъектов страны по зелёной повестке, Сбер давно проводит мероприятия по экопросвещению населения, участвует в финансировании строительства уникального комплекса зелёной металлургии в Выксе, помогает крупнейшим предприятиям региона разрабатывать и реализовывать зелёные стратегии. 38 предприятий Нижегородской области сформировали планы мероприятий по модернизации своих производств и улучшению качества окружающей среды. Только в кооперации власти, бизнеса и общества возможно достичь высоких результатов на пути к устойчивому развитию».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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