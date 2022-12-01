Петр Колтыпин: «ESG-развитие регионов – важный приоритет для команды Волго-Вятского банка Сбербанка»

В рамках первого Всероссийского ESG-форума «Со.Знание» в Нижнем Новгороде Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка* Петр Колтыпин рассказал, как строится работа по ESG-трансформации регионов.

Председатель отметил, что со всеми правительствами регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере ESG.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Регионам нужна долгосрочная устойчивость. Этого можно достичь только, если наряду с экономическими параметрами постоянно держать в фокусе экологические и социальные цели. Мы в Сбере открыты к конструктивному диалогу с региональными властями и уже успешно реализуем множество социально-значимых инициатив на территориях. Например, в Нижегородской области, одном из самых передовых субъектов страны по зелёной повестке, Сбер давно проводит мероприятия по экопросвещению населения, участвует в финансировании строительства уникального комплекса зелёной металлургии в Выксе, помогает крупнейшим предприятиям региона разрабатывать и реализовывать зелёные стратегии. 38 предприятий Нижегородской области сформировали планы мероприятий по модернизации своих производств и улучшению качества окружающей среды. Только в кооперации власти, бизнеса и общества возможно достичь высоких результатов на пути к устойчивому развитию».