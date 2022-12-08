Цифровые технологии Сбера помогают компаниям Татарстана

Сегодня предприятиям республики стала доступна возможность цифровой трансформации на базе опыта и разработок крупнейшего банка страны. Сбер готов делиться своими наработками в области искусственного интеллекта, трансформации внутренних систем и больших данных.

Цифровая трансформация –внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы предприятия. Она призвана упростить принятие решений, ускорить продажи и рост бизнеса и в конечном счете увеличить эффективность работы предприятия благодаря использованию искусственного интеллекта (AI – artificial intelligence) и обработке больших данных – Big Data.

Какие услуги Сбера для достижения этих целей уже пользуются наибольшим спросом?

89% клиентов опробовали цифровой офис продаж – услугу по автоматизации взаимодействия с покупателями и поставщиками. Сюда относятся, например, Sber CRM система на базе – СберБизнесСофт, поиск новых контрагентов на платформе СберИмпульс и др.

60% предприятий выбрали облачные технологии SberCloud.

По 10% клиентов внедрили услуги по цифровизации производства и управления. В производстве применяются решения на базе технологии IIoT (интернет вещей), RPA (роботизированная автоматизация процессов), AI (искусственный интеллект), а в управлении - решения на базе технологий AI на BigData (история поля, AgroAI – беспилотная сельскохозяйственная техника), внедрение ERP систем на базе 1С, электронный документооборот, управление цепочками поставок - SCM и пр.

Сегодня любая компания в Татарстане может проводить цифровую трансформацию вместе со Сбером либо получать его экспертизу. Уже сейчас более 340 клиентов по всей стране внедряют цифровую трансформацию. А благодаря партнерской программе, предприятиям республики открыт доступ через Сбер к лучшим разработчикам и интеграторам на рынке.