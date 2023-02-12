С 13 февраля начнут лишать прав всего за одну вещь в подлокотнике: ГИБДД проведет проверку водителей

ГИБДД смогут лишить прав водителей за початую бутылку алкоголя в подлокотнике

Российским автомобилистам рассказали о новой проверке на дорогах, после которой многие лишатся своих прав. Сотрудники ГИБДД будут останавливать машины массово и практически без разбору. А некоторые вещи, которые хранятся внутри автомобиля, в том числе в подлокотнике, могут подвести водителя под статью, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, череда новых рейдов, которые будут проводить автоинспекторы, должна начаться уже с 13 февраля. Сотрудники дорожной полиции будут выходить на дежурство в максимальном составе, а на определенных участках трасс инспекторы планируют останавливать всех без разбору, чтобы проверить как можно больше машин и находящихся в них людей.

Отмечается, что сотрудники ДПС в ходе такой проверки будут обращать внимание на все детали, выявляя любые нарушения со стороны водителей. То есть будут проверять документы, наличие самых главных вещей в машине, а также другие обстоятельства.

Но в первую очередь акцент будет сделан на состоянии людей, которые находятся за рулем. Представители ведомства будут смотреть на внешний вид автомобилистов, слушать, как именно они говорят, как себя ведут, а также какой запах стоит в салоне машины. Ведь главной целью таких рейдов будет поиск водителей, которые отправляются в путь после употребления алкоголя.

И если у сотрудника ГИБДД возникнут подозрения в том, что человек мог выпить перед поездкой, водителя могут попросить показать содержимое отдельных отсеков в машине. Например, это может быть подлокотник. Дело в том, что именно там многие пьяные водители хранят початые бутылки из-под алкоголя, надеясь спрятать их там от зоркого глаза сотрудника.

Но если инспектор обнаружит такую вещь в подлокотнике, это станет еще большим основанием для проведения процедуры освидетельствования водителя. А если автомобилист откажется от такой процедуры, его уже гарантированно лишат прав на срок от полутора до двух лет, а также выпишут штраф на сумму 30 тысяч рублей.