«ОСАГО и права оформлять не нужно»: ГИБДД вводит новое правило для всех россиян

Россиянам рассказали о новом правиле, которое вводят сотрудники ГИБДД. Изменения заработали с марта и коснулись транспортных средств, которыми пользуются многие граждане. На такие средства не нужно будет оформлять не только полис ОСАГО, но и водительские права, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали в ГИБДД, речь идет о так называемых средствах индивидуальной мобильности. С марта этого года к такой категории транспорта будут относить все устройства, на которых передвигаются многие россияне, и это стало очень удобным, например, добраться до работы без пробок или покататься в выходной день.

Речь идет о гироскутерах, электросамокатах, моноколесах, сигвеях и прочем подобном транспорте. Для таких устройств теперь будут действовать новые правила, которых нужно придерживаться всем водителям.

По словам специалистов, оформлять полис автострахования на такой транспорт будет не нужно. Также не понадобятся и стандартные водительские удостоверения, которыми люди пользуются для вождения автомобилей. Однако это вовсе не значит, что в данном случае не будет никаких ограничений.

Так, по новому правилу, водить электросамокаты и другие устройства можно будет лишь с 14 лет. А передвигаться на этом транспорте можно будет только в определенных местах, например, на тротуарах или специальных дорожках. Подойдут как велодорожки, так и пешеходные зоны. Но двигаться нужно только по правой части подобных пространств. А скорость нельзя будет развивать свыше 60 километров в час.

При этом водителей такого транспорта будут проверять на алкогольное опьянение так же, как и обычных автомобилистов.