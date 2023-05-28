Военные эксперты, Евгений Пригожин и Дмитрий Рогозин: стало известно, кто призывает к мобилизации в России

Военные эксперты, Евгений Пригожин и Дмитрий Рогозин призывают к мобилизации

Слухи вокруг мобилизации не утихают ни на день. В последнее время к ней и вовсе начали призывать военные эксперты и даже те, кто находится в зоне СВО. При этом позиция властей насчет нее пока не меняется.

Еще в апреле военный эксперт Юрий Кнутов объяснял причину необходимости объявления второй волны мобилизации. По его словам, дополнительно силы военнослужащих потребуются, если ВС РФ начнут забирать территории и освобождать населенные пункты. Соответственно, протяженность линии фронта увеличится, что потребует больше солдат и техники, а также личный состав для удержания территории в тылу с целью контроля населенных пунктов и узлов связи. При таком раскладе нужно будет мобилизовать еще как минимум полмиллина человек, считает Кнутов.

Провести вторую волну мобилизации призывал и глава группы военных советников и НТЦ "Царские волки", экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, известный в зоне спецоперации под позывным "Сармат". Он признался, что на местах есть проблемы с личным составом - бойцов ранят, убивают. Рогозин уверен, что без пополнений ВС РФ никак: если мобилизация невозможна, ситуацию могут спасти добровольцы, заявил он.

Свое мнение о необходимости мобилизации выразил и известный российский военный эксперт Владислав Шурыгин. Он считает, что бойцов, отправившихся в зону СВО во время первой волны, следует заменить из-за их психологической усталости.

"Очевидно, что большую часть первой волны мобилизованных нужно будет увольнять в запас по истечении года, иначе это просто вызовет социальное напряжение", − отметил Шурыгин.

Весьма смелое заявление, которое подразумевает всеобщую мобилизацию, сделал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелому противостоянию. Что нужно делать, чтобы не потеряли Россию? Мы должны ввести военное положение. Мы, к сожалению, должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов", - утверждает он.

Тем временем 18 мая Верховный суд РФ вынес после пленума постановление с разъяснением сроков мобизилации. В тексте документа отмечается, что мобилизация в России может закончиться лишь тогда, когда документально главой государства будет установлена не только дата ее начала, но и дата окончания. Поэтому фактически мобилизация еще не считается завершенной.

В Генштабе и Кремле заявляли, что все сообщения о всеобщей мобилизации ложные, а вторая волна частичной мобилизации пока не нужна. По данным Генштаба, призванных бойцов и добровольцев достаточно для выполнения поставленных задач. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не обсуждает вопрос проведения мобилизации, пишет progorod58.