Армия и оружие
· Регина Шигабетдинова

«Надо объявить мобилизацию сейчас»: в России призвали готовить граждан к участию в СВО

Пригожин считает, что ряды ВС РФ следует пополнить, объявив мобилизацию
«Надо объявить мобилизацию сейчас»: в России призвали готовить граждан к участию в СВО

Фото: foto-ram.ru

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с идеей проведения в России всеобщей мобилизации. Он считает, что за ближайшие 3-4 года можно дойти до Киева, а для этого следует мобилизовать 200 тысяч человек.

Пригожин также предложил запустить производство боеприпасов, вооружения и всего необходимого. Мобилизацию, по его словам, нужно объявить уже сейчас, чтобы люди могли подготовиться к войне. Он утверждает, что для этого не нужна особая инфраструктура, достаточно палаточных городков, еды, воды, обмундирования и инструкторов.

При этом позиция Генштаб России и Кремля иная: там заявили, что новая волна мобилизации не планируется.

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