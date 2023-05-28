В Минобороны уверены, что из-за хронических заболеваний не останется военнослужащих для мобилизации

Стало известно, какие заболевания не войдут в перечень, который является основанием для освобождения от военной службы. В частности, это сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Дело касается частичной мобилизации, отметил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев.

Он объяснил, что если внести в перечень указанные заболевания, то так же придется поступить и с ишемической болезнью. А из-за хронических заболеваний количество военнослужащих уменьшится. По словам Серговенцева, следует выполнять постановление правительства.

При этом он отметил, что список болезней расширять не планируется. Минобороны разослало в регионы страны методику медицинского осмотра и медицинского освидетельствования мужчин при призыве на военную службу.