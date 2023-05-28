Армия и оружие
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Диабет и проблемы с сердцем не станут причиной: в Минобороны объяснили, почему некоторые хронические заболевания не освободят от мобилизации

В Минобороны уверены, что из-за хронических заболеваний не останется военнослужащих для мобилизации
Диабет и проблемы с сердцем не станут причиной: в Минобороны объяснили, почему некоторые хронические заболевания не освободят от мобилизации

Фото: foto-ram.ru

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Стало известно, какие заболевания не войдут в перечень, который является основанием для освобождения от военной службы. В частности, это сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Дело касается частичной мобилизации, отметил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев.

Он объяснил, что если внести в перечень указанные заболевания, то так же придется поступить и с ишемической болезнью. А из-за хронических заболеваний количество военнослужащих уменьшится. По словам Серговенцева, следует выполнять постановление правительства.

При этом он отметил, что список болезней расширять не планируется. Минобороны разослало в регионы страны методику медицинского осмотра и медицинского освидетельствования мужчин при призыве на военную службу.

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