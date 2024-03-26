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· Наталия Лапаева

Обзор китайского кроссовера Geely Atlas PRO

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Chery Tiggo 7 PRO - это кроссовер, который сочетает в себе высокую производительность и передовые технологии. Рассмотрим основные технические характеристики и особенности этой модели:

  • Двигатель: Chery Tiggo 7 PRO оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который обеспечивает отличную производительность и динамику.
  • Мощность: Мощность двигателя Chery Tiggo 7 PRO составляет до 177 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 10,5 секунд.
  • Трансмиссия: Автомобиль может быть оснащен 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией, обеспечивая плавное и комфортное ускорение.
  • Привод: Chery Tiggo 7 PRO доступен с передним или полным приводом, что делает его универсальным для различных дорожных условий.
  • Размеры и вместительность: Габариты Chery Tiggo 7 PRO составляют примерно 4544 мм в длину, 1831 мм в ширину и 1713 мм в высоту. Внедорожник предлагает просторный салон с возможностью размещения до пяти пассажиров и достаточным объемом багажного отделения для перевозки грузов.
  • Эргономичный дизайн: Эргономика салона и расположение элементов управления созданы с учетом удобства и легкости в управлении, что делает вождение более комфортным.
  • Продвинутые технологии: Geely Atlas PRO оснащен передовыми технологиями, такими как система навигации, мультимедийная система с сенсорным экраном и система доступа без ключа, что делает вождение более удобным и безопасным.
  • Надежность и безопасность: Кроссовер оборудован современными системами безопасности, такими как система контроля давления в шинах, система стабилизации и др., обеспечивая высокий уровень безопасности на дороге.

Комплектации кроссовера

Geely Atlas PRO предлагается в нескольких комплектациях, каждая из которых предлагает определенный набор опций и функций, позволяя выбрать подходящий вариант в зависимости от потребностей и предпочтений.

  • Стандартная: Включает в себя основные опции и функции, такие как климат-контроль, мультимедийная система, многофункциональное рулевое колесо и др.
  • Комфортная: Дополнительно предлагает расширенный набор опций, включая кожаные сиденья, электрический люк, систему навигации и т.д.
  • Премиум: Самая полная комплектация, предлагающая полный набор опций и функций, такие как система кругового обзора, автоматическая парковка, система адаптивного круиз-контроля и многое другое.

Где можно купить

Chery Tiggo 7 PRO можно приобрести у официальных дилеров Chery, которые представлены во многих регионах России. Кроме того, эту модель можно найти на популярных автомобильных площадках и в автосалонах, специализирующихся на продаже китайских автомобилей.

Выбирая Chery этой модели, вы получаете стильный, комфортабельный и технологичный кроссовер, который обеспечит надежность и удовольствие от вождения.

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