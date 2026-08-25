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Как определить категорию объекта по требованиям безопасности: этапы оценки и типовые ошибки

Михаил Светлов Автор статьи
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Обеспечение антитеррористической защищенности коммерческих и социальных объектов требует от собственников бизнеса строгого соблюдения законодательных алгоритмов. В 2026 году надзорные ведомства уделяют особое внимание точности определения потенциальных угроз на территориях с массовым пребыванием граждан. Официальная процедура, известная как категорирование атз, представляет собой комплексный аналитический процесс, в ходе которого устанавливается степень уязвимости здания и определяется необходимый объем инженерно-технических средств охраны.

Ошибки на начальном этапе оценки могут привести к занижению требований безопасности или, наоборот, к избыточным финансовым затратам на ненужные защитные системы. Руководителю организации необходимо понимать, что правильное присвоение статуса защищенности является прямой обязанностью владельца недвижимости, за неисполнение которой предусмотрены жесткие административные санкции и судебные разбирательства с надзорными органами.

Критерии и параметры для определения категории

Законодательство устанавливает четкие параметры, на основе которых межведомственная комиссия принимает решение о присвоении объекту конкретной степени опасности. Оценка строится не на субъективных мнениях инспекторов, а на четких расчетных показателях, отражающих масштабы возможных последствий при совершении противоправных действий.

В процессе первичного анализа комиссия учитывает следующие ключевые показатели:

  • Прогнозируемое максимальное количество людей, которые могут одновременно находиться на территории здания или в его внутренних помещениях.

  • Возможный материальный ущерб и масштаб социально-политических последствий в случае деструктивного вмешательства.

  • Наличие на объекте критически важных коммуникаций, опасных химических веществ или взрывоопасных материалов.

  • Статус организации, ее принадлежность к социальной сфере, сфере образования, здравоохранения или критической инфраструктуре.

Этапы проведения оценки уязвимости

Определение категории объекта невозможно провести в одностороннем порядке силами внутренней службы безопасности. Для этого создается специальная комиссия, в которую в обязательном порядке входят представители силовых ведомств, МЧС и местных органов власти. Процедура требует сбора обширного пакета проектных, технических и правоустанавливающих документов на недвижимость.

Анализ методических пособий и разъяснений экспертов удобно проводить на специализированных веб-ресурсах, что ускоряет формирование необходимых запросов в надзорные органы. Работа с достоверными источниками минимизирует риск получения официальных отказов на этапе межведомственного взаимодействия.

Алгоритм работы комиссии состоит из следующих последовательных шагов:

  • Подача официального заявления от собственника объекта в местную администрацию для инициации процедуры создания рабочей группы.

  • Комиссионный осмотр внутренних помещений, прилегающей территории и существующих рубежей охраны.

  • Расчетно-аналитическая работа по определению возможных сценариев чрезвычайных ситуаций.

  • Оформление и подписание официального акта обследования с указанием присвоенной категории.

Типовые ошибки при прохождении комиссии

Практика показывает, что собственники недвижимости часто сталкиваются с трудностями из-за недостаточной предварительной подготовки к визиту проверяющих. Попытки скрыть реальные показатели посещаемости или неполное предоставление инженерных чертежей мгновенно выявляются членами межведомственной комиссии, что приводит к затягиванию сроков согласования.

Среди наиболее частых нарушений и просчетов в процессе категорирования выделяются:

  • Умышленное занижение расчетного количества людей, одновременно находящихся в здании, с целью получения более мягкой категории.

  • Игнорирование арендаторов и сторонних организаций, размещающих свои офисы или торговые точки на территории оцениваемого объекта.

  • Отсутствие у собственника актуальных поэтажных планов БТИ и схем инженерных коммуникаций на момент проведения осмотра.

  • Попытка проведения самостоятельных расчетов без привлечения профильных специалистов, обладающих необходимыми допусками.

Правовые последствия неверного определения категории

Эксплуатация объекта без официально утвержденного акта обследования или с нарушением установленных процедур квалифицируется как грубое нарушение законодательства о безопасности. Государственные инспекторы имеют законное право выдать предписание об устранении нарушений либо инициировать процедуру временной приостановки деятельности компании через суд.

Превентивное и честное прохождение процедуры категорирования защищает бизнес от административного давления, минимизирует риски возникновения нештатных ситуаций и демонстрирует ответственный подход руководства к обеспечению безопасности всех граждан.

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