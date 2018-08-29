22-летнего футболиста казанского «Рубина» Егора Сорокина вызвали в национальную сборную

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 3 сентября в Новогорске

В национальную сборную по футболу вызвали сразу пятерых игроков "Рубина", сообщается на сайте РФС.

У спортсменов есть неделя для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА - встреча со сборной Турции состоится 7 сентября в Трабзоне. И полторы недели до контрольного матча с Чехией - матч пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.

В состав нашей сборной вошли нападающий Дмитрий Полоз, защитник Федор Кудряшов, полузащитники Павел Могилевец и Руслан Камболов. Пятым стал 22-летний защитник «Рубина» Егор Сорокин, которого вызвали сегодня из-за травмы другого кандидата в сборную страны.

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 3 сентября в Новогорске. А сегодня - 31 августа - "Рубин" сыграет в Ростове-на-Дону с "Ростовом" в рамках шестого тура чемпионата России. Напомним, после пяти туров в активе казанского клуба 6 очков, седьмое место в турнирной таблице.