37-летний защитник Олег Кузьмин покинул «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с футболистом не был продлен по обоюдному согласию сторон.

- Олег служил примером профессионализма для подрастающего поколения и по праву займет достойное место в рядах лучших игроков «Рубина» за всю его многолетнюю историю, - говорится в сообщении.

Напомним, что Олег Кузьмин пришел в «Рубин» в 2010 году. За казанцев он сыграл 203 матча, забил 7 голов, сделал 19 голевых передач. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка (2011/2012) и Суперкубка России (2012).