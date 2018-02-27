Зинэтула Билялетдинов стал лучшим тренером КХЛ

Тренер казанского клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2017-2018.

- Приз, который я получил, честно говоря, у меня давно руки чесались - получить его. Сейчас много хороших молодых тренеров, и мне приятно с ними посоревноваться, - сказал он.

Отметим, что под его руководством в нынешнем сезоне казанцы в третий раз стали обладателями Кубка Гагарина.

Также лучшим руководителем клуба был признан Наиль Маганов, лучшим администратором стал Рустем Кашапов, а Ильмир Хабибрахманов получил приз лучшему врачу.