Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов может продолжить карьеру в Северной Америке, пишет «Спорт-экспресс».

Сообщается, что столицу Татарстана он может покинуть уже этим летом. А голкипер «Сибири» Александр Салак может перейти в «Ак Барс».

Отметим, в этом сезоне Гарипов сыграл 52 матча, в которых одержал 32 победы при коэффициенте надежности 91,1.

Напомним, 10 марта «Ак Барс» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина обыграл «Амур».