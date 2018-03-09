Матч между «Рубином» и «Спартаком» может пройти не в Казани, а в Москве

Матч 23-го тура российской премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком», который должен пройти в Казани 17 марта, может быть перенесен в Москву, пишет «Чемпионат».

Отмечается, что причина возможного переноса матча стали погодные условия. По прогнозам синоптиков, 17 марта в столице Татарстана ожидается мороз.

Однако официально решение еще не принято.