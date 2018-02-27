«Ак Барс» в гостях проиграл «Амуру» в третьем матче Кубка Гагарина

Сегодня, 7 марта, «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции проиграл «Амуру». Встреча завершилась со счетом 1:4.

Счет в игре открыли казанцы. Гол забил Владимир Ткачев. Но уже во втором периоде хозяева сравняли счет (1:1). А за 8 секунд до окончания периода благодаря голу Максима Кондратьева «Амур» вышел вперед.

В третьем периоде «барсы» так и не смогли забить ни одного гола.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч серии пройдет в Хабаровске 8 марта. Начало в 10.00.