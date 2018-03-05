«Ак Барс» во втором матче плей-офф обыграл «Амур»

Сегодня, 5 марта, «Ак Барс» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции обыграл «Амур». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казанцев.

Первыми счет в игре открыли гости. В конце первого периода гол в ворота казанцев забил Кирилл Рассказов. Но уже во втором периоде «барсы» сумели отыграться. Гол на свой счет записал Антон Ландер. Следом шайбу забил Станислав Галиев. Однако через несколько минут «Амуру» вновь удалось сравнять счет. Но за четыре минуты до конца игры шайбу в ворота «Амура» забил Джастин Азеведо. Таким образом, он принес победу своей команде.

После этого матча счет в серии стал 2:0. Следующие два матча серии пройдут в Хабаровске 7 и 8 марта.