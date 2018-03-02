«Рубин» расторг контракт с нападающим Канунниковым

Казанский «Рубин» расторг контракт с 26-летним нападающим Максимом Канунниковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

- В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны, - сказал генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист в ближайшее время подпишет контракт со «СКА-Хабаровском», который сейчас тренирует Ринат Билялетдинов.

Отметим, что Максим Канунников выступал за «Рубин» с 2014 года. Он провел за клуб 108 матчей, забил 21 гол, сделал 14 голевых передач.