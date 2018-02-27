«Трансферное окно провели хорошо»: «Рубин» презентовал своих новичков

Накануне в Казани «Рубин» презентовал своих новичков. По словам главного тренера казанцев Курбана Бердыева, трансферное окно они провели хорошо.

- Спасибо за поддержку. В межсезонье нас покинули некоторые игроки, но все равно это трансферное окно мы провели хорошо, - сказал Бердыев.

В команду пришли новые игроки, которые, как отметил Бердыев, близки по духу и менталитету.

- Самое главное, что они не равнодушны. Надеюсь, что вторую часть чемпионата мы проведем хорошо, - добавил главный тренер казанского клуба.