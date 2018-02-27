Криокамеры, приставки и гольф-камеры: раскрыты требования футболистов на ЧМ-2018

Опубликованы требования футбольных сборных — участниц чемпионата мира в России к обстановке в гостиницах, питанию и досугу. Об условиях, выдвинутых звёздами мирового футбола, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Согласно обнародованному перечню, большинство футболистов нуждается в приставке PlayStation и в больших плазменных телевизорах в каждом номере, где они будут проживать во время проведения чемпионата.

В частности, такое желание изъявили игроки из Португалии, Англии и Кореи. Однако последним телевизоры нужны вовсе не для развлечения, а для разбора прошедших матчей.

Нестандартными пожеланиями удивили аргентинцы, потребовав снабдить их гольф-карами для передвижения по городу, немцы с пожеланием заполнить их холодильники миндальным и рисовым молоком, а также англичане, которые нуждаются в криокамере.

Особо отличилась и Япония, потребовавшая предоставить жильё и питание для юношеской сборной, которая приедет на чемпионат вместе с основной командой, чтобы учиться профессионализму у футболистов мирового масштаба.

Наиболее скромными оказались футболисты из Нигерии — они попросили разрешения привезти с собой собственных поваров и национальную еду.

Между тем стоит отметить, что особые требования участники ЧМ-2018 выдвигали не только в еде. Так, испанцев и англичан не устроил размер кроватей. Они попросили специально заменить их спальные места на те, что будут на полметра длиннее и на одно место шире. Корейцы тоже обеспокоены здоровым сном — специально для них закупят ортопедические матрасы.

Безопасностью во время спортивных мероприятий в городах России обеспокоены только футболисты из Германии. Так, они попросили снабдить все стадионы металлодетекторами и рентгеном.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.