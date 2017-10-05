Бердыев подтвердил переход в «Рубин» румынского защитника

В казанский «Рубин» в ближайшее время перейдет 27-летний румынский защитник Габриэл Энаке. Об этом сообщил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

- Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, мы его заявим, - сказал Бердыев, передает «Бизнес Онлайн».

Кстати, футболист покинул румынский «Стяуа» после неудачной игры в дерби с бухарестским «Динамо» (2:2), который прошел 18 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты «Рубина» - защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев — перешли в питерский клуб «Зенит».