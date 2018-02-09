В Татарстане к ЧМ-2018 запустят производство настольного футбола‍

Этим займется предприятие в Дрожжановском районе, где средняя зарплата рабочих около 16 тысяч рублей

В Дрожжановском районе Татарстана к ЧМ-2018 по футболу запустят производство настольного футбола, об этом рассказал технический директор промышленной площадки "Дрожжаное" Альберт Хайруллин во время визита в район председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

По словам Хайруллина, выпуск настольного футбола планируется уже в мае этого года.

- Есть стабильные контракты на поставку игрушек уже на 2019 год с рядом федеральных сетей. Мы готовы делать и поставлять, начиная от лопаток, песочных форм и заканчивая настольным хоккеем. В скором времени собираемся увеличить мощность производства, — заявил он спикеру.

На сегодняшний день предприятие выпускает изделия из полимеров, детские игрушки, комплектующие для настольного хоккея и игрушек, средняя зарплата рабочих около 16 тысяч рублей.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.