Статуя Свободы, бургеры и Оскар Уайльд: «Инстаграм» игроков сборной России по бадминтону

Совсем скоро в Казани пройдут командный чемпионат Европы по бадминтону и первенство Европы по этому виду спорта среди юношей и девушек до 15 лет. Посмотреть на зрелищные соревнования можно будет в Центре гимнастики, с 13 по 18 февраля включительно.

Мы решили выяснить, чем занимаются известные российские бадминтонисты, которые совсем скоро приедут в Казань биться за чемпионство. Неужели их Инстаграм-аккаунты сплошь состоят из фотографий с тренировок и соревнований? Сейчас разберёмся!

Владимир Иванов и Иван Созонов

Первая в нашем обзоре мужская пара игроков – Владимир Иванов и Иван Созонов – в настоящее время занимают 8-ю строчку мирового рейтинга. Ребята являются победителями старейшего турнира по бадминтону All Englаnd 2016, а в 2016 году на Олимпийских играх в Рио они заняли 5 место в мужском парном разряде. Мы могли бы сделать вывод, что свободного времени у ребят, наверное, совсем нет, но не тут-то было! Разумеется, на доброй половине всех фотографий – эпизоды с тренировок и турниров, однако другую половину занимаются картинки «из жизни».

Честно говоря, мы засмотрелись на аккаунт Владимира Иванова, ведь в нём есть всё – красивые пейзажи из каждого уголка мира, уютные семейные портреты, динамичные снимки с площадки и фотографии, от которых на лице появляется улыбка. На одной из таких, например, Владимир с рогами, а на другой — держит бургер размером с голову. Только посмотрите на этот бургер, как его вообще съесть? От профиля Владимира так и веет душевной теплотой! Загляните обязательно.

Инстаграм Ивана оказался для нас таким же увлекательным. Япония, США, Франция, Австралия — где только не «зачекинился» спортсмен. В каждой стране он не упускал момент запечатлеть местные достопримечательности и выложить их на свою страничку. Да и что скрывать, сейчас Иван может смело конкурировать с ведущими «Орла и Решки» по количеству посещенных городов! Нам очень понравился снимок с Человеком-пауком, только посмотрите, как он изящно даёт интервью журналисту. Интересно, какие в тот момент ему задавали вопросы… Есть идеи?

Ну а самый загадочный снимок бадминтониста (на наш взгляд) — фотография с арбузом на голове и красной звездой на лбу.

Нина Вислова

Нина – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в женском парном разряде. Заглянем в её профиль? Первое, что бросается в глаза — книги: Оскар Уайльд, Генри Марш, Джаннетт Уоллс, Эльчин Сафарли, Вячеслав Прах... Судя по Инстаграму, Нина — настоящий книголюб. А еще любитель побаловать себя новым маникюром! Как и предыдущие спортсмены, Нина не упускает возможности поделиться со своими подписчиками фотографиями из мест, куда её забрасывает судьба. Малайзия, Франция, Австрия, Таиланд, Австралия, Бразилия – и вот мы уже завидуем белой завистью. Делаем вывод, что Нина питает страсть к путешествиям и новым культурам, книгам, и, конечно же, бадминтону. Куда без него!

Владимир Мальков

Владимир – чемпион России в одиночном разряде и бронзовый призёр командных чемпионатов Европы. Страничка Владимира по праву занимает первое место среди остальных по количеству разнообразных селфи. И, как вы догадались, большинство из них сделаны в разных странах. Кто из нас может таким похвастаться? В своём профиле Владимир не публикует ничего провокационного: здесь только занятия любимым спортом, путешествия и отдых — зато делает он эти снимкис любовью. Особый интерес в профиле Владимира вызывают фотографии его руки, которая выглядит так, будто он сейчас с помощью мысли притянет к себе здание. Может быть, стоит для его руки завести отдельный Инстаграм-аккаунт? Мы бы точно подписались!

Наталья Перминова

И заключительный на сегодня Инстаграм-обзор!

Мы посмотрели, чем спортсменка, завоевавшая победу на Олимпийских играх в Рио, делится со своими подписчиками в социальных сетях. За обновлениями бадминтонистки следят почти две с половиной тысячи людей. В аккаунте Натальи можно найти много интересных и завораживающих снимков с площадки и тренировок, а еще бадминтонистка любит делиться мотивационными фотографиями, мыслями и цитатами со своими подписчиками. В целом это профиль милой девушки, которая любит то, чем занимается и призывает остальных людей поступать также.

Ссылки на фотографии:

Владимир Иванов:

https://www.instagram.com/p/BaGOaOOhu07/?hl=ru&taken-by=ivanov_vladimir_official

https://www.instagram.com/p/BZa7OGGh5d8/?hl=ru&taken-by=ivanov_vladimir_official

https://www.instagram.com/p/BaGOaOOhu07/?hl=ru&taken-by=ivanov_vladimir_official

Иван Созонов:

https://www.instagram.com/p/z5dIorPYkS/?taken-by=ivsozonov

https://www.instagram.com/p/7FJZuwPYsL/?taken-by=ivsozonov

https://www.instagram.com/p/cXEzh0vYtY/?taken-by=ivsozonov

Вислова Нина:

https://www.instagram.com/p/BeMWnldBNaz/?hl=ru&taken-by=ninavislova

https://www.instagram.com/p/BdkDizBhkoS/?hl=ru&taken-by=ninavislova

https://www.instagram.com/p/BZjG21tnG2t/?hl=ru&taken-by=ninavislova

Владимир Мальков

https://www.instagram.com/p/BPAZ-hmA2l_/?hl=ru&taken-by=volodyamalkov

https://www.instagram.com/p/BNg23ldDoZR/?hl=ru&taken-by=volodyamalkov

https://www.instagram.com/p/BNUiF94DO_a/?hl=ru&taken-by=volodyamalkov

Наталья Перминова:

https://www.instagram.com/p/BIAbML-BupJpeTXB_deDnG2sP0n1aHEft2LSjs0/?hl=ru&taken-by=perminova_natali

https://www.instagram.com/p/BDDbKENAgnFinQ-er2hWCZKiPUCgWyQPM0t4Hs0/?hl=ru&taken-by=perminova_natali

https://www.instagram.com/p/BUeVz2UDvgz2SDJG1Veut-8xbf-NelNkvmQIO80/?hl=ru&taken-by=perminova_natali