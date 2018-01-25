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На Олимпийские игры в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов

На Олимпийские игры в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов
16+
Фото: kremlin.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал накануне список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пченчхане.

Всего в российскую заявку попали 169 спортсменов. Россияне примут участие в соревнованиях в таких видах, как биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, женский и мужской хоккей и шорт-трек.

Полный список спортсменов

БИАТЛОН

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

КЕРЛИНГ

Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Эрнест Яхин.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

САННЫЙ СПОРТ

Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина.

СНОУБОРД

Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова.

ФРИСТАЙЛ

Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова.

ХОККЕЙ

Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.

ШОРТ-ТРЕК

Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

Кто не попал

В российскую заявку не вошли ведущие спортсмены в различных видах спорта. Так, на Олимпиаде в Пхенчхане не выступят российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, известный шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, лыжник Сергей Устюгов и некоторые другие ведущие спортсмены из России. Изначально в заявке от российской стороны числились 500 человек.

Российская сборная не выступит в полном составе на предстоящих Играх в Южной Корее в связи с допинговым скандалом и приостановлением членства ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК). В результате российские спортсмены, которым для участия в олимпиаде было необходимо получить специальное приглашение от МОК, будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

N. Vildanov, 26.01.2018, 08:40
Тэги: Спорт
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Комментарии

Горожанин26 января 2018, 08:58
На Олимпийские игры в Южную.Корею поедут...На Олимпийские игры, которые будут проходить в Южной Корее..
4
1
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Горожанин26 января 2018, 09:06
Все страны уже нами ноги вытерли,а эти все обнимаются,как роботы!Дети понимают, что мы гнием,а эти все встречаются, подарки дарят друг другу, миллиарды тратят на это,как будто по скайпу нельзя поговорить по делу!
0
7
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 09:14
В ответ на комментарий пользователя
Все страны уже нами ноги вытерли,а эти все обнимаются,как роботы!Дети понимают, что мы гнием,а эти все встречаются, подарки дарят друг другу, миллиарды тратят на это,как будто по скайпу нельзя поговорить по делу!
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Вы, из одной деревни, что-ли?
3
2
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Димон26 января 2018, 09:17
Доигрались...
0
1
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Оскар26 января 2018, 09:33
Страна с п пенсией старикам 165$(9500 руб.) не имеет морального права тратиться на олимпиаду!
0
5
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Горожанин26 января 2018, 09:50
Путин, мельдониевый наш.
0
2
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Горожанин26 января 2018, 09:52
Это холодный душ после МЕЛЬДОНИЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ ПУТИНА.
0
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Ол26 января 2018, 09:57
Хрен ли ныть.поехали же.
0
0
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Горожанин26 января 2018, 09:58
Хоть экономия средств получилась. Сколько дармоедов-чиновников не поедут на бюджетные средства в Корею.
0
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Горожанин26 января 2018, 10:02
И Путин опять тут ни причем.
0
0
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Дед26 января 2018, 10:44
Предатели, как это унизительно выступать код нейтральным флагом ради какой-то не кому не нужной медальки железной. Тфу отбросы!
0
1
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Горожанин26 января 2018, 10:58
Моковцев не пускать на ЧМ18
0
0
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Горожанин26 января 2018, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Предатели, как это унизительно выступать код нейтральным флагом ради какой-то не кому не нужной медальки железной. Тфу отбросы!
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Они надеются за медальки получить здесь, в России, бабло. Получить деньги из бюджета страны, которую они предали! Двуличные мрази
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