«Ак Барс» на своем льду с крупным счетом обыграл ЦСКА

Сегодня, 23 января, казанский «Ак Барс» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА (Москва). Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу казанцев.

В первых двух периодах команды забросили по две шайбы, а в третьем периоде «барсам» удалось вырвать победу.

Шайбы забросили: Ландер (Бурмистров, Секач, 08.39), Шумаков (Шалунов, Капризов, 10.26, бол.), Шалунов (Капризов, 13.29), Ткачёв (Марков, Азеведо, 16.52, бол.), Бурмистров (Глинкин, 23.21), Скотт (Робинсон, Блажиевский, 28.18, бол.), Шалунов (Науменков, Марченко, 31.39, бол.), Секач (Ландер, 35.27), Марков (Клинкхаммер, Ландер, 41.14, бол.), Галиев (Марков, Ткачёв, 45.08).

Таким образом, после этого матча «Ак Барс» с 97 очками занимает первое место в Восточной конференции.

Следующий матч «барсы» проведут дома 27 февраля против «Торпедо».