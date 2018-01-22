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«Ак Барс» на своем льду с крупным счетом обыграл ЦСКА

«Ак Барс» на своем льду с крупным счетом обыграл ЦСКА
16+
Фото: www.ak-bars.ru

Сегодня, 23 января, казанский «Ак Барс» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА (Москва). Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу казанцев.

В первых двух периодах команды забросили по две шайбы, а в третьем периоде «барсам» удалось вырвать победу.

Шайбы забросили: Ландер (Бурмистров, Секач, 08.39), Шумаков (Шалунов, Капризов, 10.26, бол.), Шалунов (Капризов, 13.29), Ткачёв (Марков, Азеведо, 16.52, бол.), Бурмистров (Глинкин, 23.21), Скотт (Робинсон, Блажиевский, 28.18, бол.), Шалунов (Науменков, Марченко, 31.39, бол.), Секач (Ландер, 35.27), Марков (Клинкхаммер, Ландер, 41.14, бол.), Галиев (Марков, Ткачёв, 45.08).

Таким образом, после этого матча «Ак Барс» с 97 очками занимает первое место в Восточной конференции.

Следующий матч «барсы» проведут дома 27 февраля против «Торпедо». 

Люция Кашапова, 23.01.2018, 22:37
Тэги: ХК Ак Барс
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Комментарии

Горожанин24 января 2018, 07:50
Может АК Барс ,когда сильно хочет!!!!
1
1
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Горожанин24 января 2018, 07:52
С каким крупным, дичь безграмотная?
0
3
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Горожанин24 января 2018, 08:02
В ответ на комментарий пользователя
Может АК Барс ,когда сильно хочет!!!!
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Ты состав. ЦСКА видел Предурок че можит акбарс Дублеров выйгрол фу
2
0
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Чак Чак Зобчак24 января 2018, 08:22
Як Барса щемпион!
1
1
Согласны с автором?
Что за х24 января 2018, 09:25
По игре крупный счёт. А обыграл всего на две шайбы. Нубы в хоккее?
0
2
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Горожанин24 января 2018, 10:31
Крупный счет - это когда 6:0, 6:1, на крайняк 6:2.
6:4 - это упорная борьба. Где вы берете журналистов?
0
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