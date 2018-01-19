«Игра изначально сложилась не так»: «Ак Барс» на своем льду проиграл «Словану»

Накануне казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Словану». Встреча завершилась со счетом 2:4.

Счет в игре открыли казанцы. Первую шайбу за «Ак Барс» забросил Артем Лукоянов. Однако до конца периода гости смогли сравнять счет. Уже во втором периоде словаки вышли вперед, забросив сразу две шайбы. В третьем периоде хоккеисты обменялись заброшенными шайбами.

Шайбы забросили: Лукоянов (Глухов, 11.18), Серсен (15.54, бол.), Месарош (Микуш, Ржепик, 34.01, бол.), Грнка (34.39), Бойчак (Месарош, Ржепик, 40.27), Свитов (Марков, 50.17).

Таким образом, встреча завершилась победой гостей.

Как отметил после игры главный тренер казанской команды, игра с самого начала пошла не так, как хотели «барсы».

- У нас игра не сложилась, изначально пошла не так, как мы хотели. Большинство не получилось. Не сложилась игра, в общем, - сказал Зинэтула Билялетдинов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома 21 января против «Витязя», начало игры в 17.00 по московскому времени.