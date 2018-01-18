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«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента

«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента
16+
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента в товарищеском матче в первом зимнем сборе в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что за казанцев дебютировал полузащитник Вячеслав Подберезкин. А во втором тайме на поле вышел полностью обновленный состав.

Таким образом, после 20 туров «Рубин» с 23 очками занимает 11 место в чемпионате России.

Следующий тренировочный сбор подопечные Курбана Бердыева проведут в Турции. Там они сыграют три контрольных матча.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что 25-летний полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ расторг контракт с казанским клубом. Причиной такого решения стали задержки зарплаты в казанском клубе.

Люция Кашапова, 19.01.2018, 16:52
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин19 января 2018, 17:07
А сруль-подпиндоссник, здесь отметится?
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Димас люблю пивас19 января 2018, 17:13
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А сруль-подпиндоссник, здесь отметится?
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Заинтриговали! друг ты наш сердешний:-D
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Димас люблю пивас19 января 2018, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
А сруль-подпиндоссник, здесь отметится?
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Не томите!:-D хто это?):-D
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Горожанин19 января 2018, 17:43
Наверно он, имеет ввиду этого, как его.америкен что.ле?
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Горожанин19 января 2018, 18:37
Вечные 0:0 Рубина, и ничего не изменится в игре убогих миллионеров. Чувствуется, что Рубин там наверху никому уже не нужен, видно приходит понимание, что выбрасывать деньги на воздух глупо. Конечно Рубин кормушка для многих, поэтому его будут содержать, но вряд-ли из своего кармана. Помпезные заявления, мол, Рубин переходит в частные руки. Итогом этого будет то, что будут покупать самых дешёвых футболистов, что в общем-то правильно, хватит тратить безумные деньги на дармоедов, ну и Бердыеву надо бы умерить аппетит. Лично я думаю, что его время в Рубине прошло, руководство надеется, что Рубин вернётся в элиту, а это вряд-ли, потому что новых игровых идей у Бердыева нет и не предвидится, так как он от своего оборонительного и убогого футбола отходить не собирается, и это грустно...
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Горожанин19 января 2018, 19:09
Разогнать дармоедов!
Тренера к ответу !
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Навальный19 января 2018, 20:44
Выходим на всероссийскую забастовку
28 января в 14 часов
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Горожанин19 января 2018, 21:58
В ответ на комментарий пользователя
Выходим на всероссийскую забастовку
28 января в 14 часов
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анальная пешка - привет !
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