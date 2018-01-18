Сегодня казанский «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента в товарищеском матче в первом зимнем сборе в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что за казанцев дебютировал полузащитник Вячеслав Подберезкин. А во втором тайме на поле вышел полностью обновленный состав.

Таким образом, после 20 туров «Рубин» с 23 очками занимает 11 место в чемпионате России.

Следующий тренировочный сбор подопечные Курбана Бердыева проведут в Турции. Там они сыграют три контрольных матча.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что 25-летний полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ расторг контракт с казанским клубом. Причиной такого решения стали задержки зарплаты в казанском клубе.