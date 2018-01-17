«Ак Барс» дома победил «Йокерит»

Хоккеисты "Ак Барса" обыграли финский "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ.

"Ак Барс" выиграл в Казани со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Голы у хозяев забили Станислав Галиев (8-я минута) и Александр Бурмистров (24-я). У финского клуба отличился Сами Лепистё (56-я).

Для Бурмистрова эта шайба стала первой в КХЛ после возвращения из Северной Америки. Форвард подписал контракт с казанцами в конце декабря.

Следующий матч в чемпионате КХЛ "Ак Барс" проведет 19 января дома против братиславского "Слована".