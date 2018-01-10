Сегодня, 10 января, казанский «Ак Барс» в гостях разгромил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу казанской команды.

Шайбы забросили Ткачёв (Азеведо, Секач, 17.03), Ландер (Галиев, Марков, 18.33), Азеведо (Зарипов, Марков, 53.52, бол.), Охтамаа (Клинкхаммер, Свитов, 57.30).

Стоит отметить, что для казанцев это первая победа в Риге с 2013 года.

Таким образом, «Ак Барс» после этого матча продолжает возглавлять Восточную конференцию. В активе казанцев 91очко.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 января. Казанцы сыграют с «Йокеритом» (Хельсинки), начало в 19.30.