СМИ: защитник «Рубина» Тарас Бурлак покинет команду

27-летний защитник «Рубина» Тарас Бурлак в ближайшее время покинет команду. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Отмечается, что футболист перейдет в «Крылья Советов». В этом сезоне Бурлак за казанскую команду провел два матча и не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед вылетом на сборы в ОАЭ рассказал про ситуацию с легионерами, сообщив, что большинству из них предложили искать новые команды.

5 января «Рубин» вышел из отпуска. Футболисты прошли обследование в одном из казанских медицинских центров. Впереди у спортсменов - зимние учебно-тренировочные сборы, первый из которых пройдет с 6 по 19 января в ОАЭ.