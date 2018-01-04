Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу казанцев

Сегодня, 4 января, казанский «Ак Барс» в гостях разгромил «Торпедо» (Нижегородская область) в первом матче 2018 года. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу казанцев.

Уже в первом периоде «барсы» забили две шайбы. Шайбы на свой счет записали Владимир Ткачев и Иржи Секач. Однако до конца периода хозяевам удалось отыграть одну шайбу ( Егор Дугин).

Второй период казанцы вновь начали ударно, забросив четыре шайбы. Охтамаа (Азеведо, Секач, 21.23), Язьков (Лукоянов, 22.48), Глинкин (Глухов, 28.26), Ткачев (Азеведо, Марков, 35.09).

В третьем периоде хоккеисты «Торпедо» отыграли две шайбы. И.Захарчук (Мозер, Веряев, 48.58), Столяров (50.49. мен.). Однако спустя несколько секунд Василий Токранов вновь довел преимущество «Ак Барса».

Таким образом, после этой игры «Ак Барс» вновь возглавил турнирную таблицу Востока. На счету казанцев 85 очков.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 января в Москве против «Спартака». Начало игры в 17.00.