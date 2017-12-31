Исландский футбольный фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудное название Казани

Футбольный болельщик из Исландии по имени Гундермурд Сигурдфлордбрадсен рассказал о слишком сложных названиях российских городов, в частности, Казани, и русских фамилий. По его мнению, это может создать некоторые трудности для иностранцев, которые приедут на чемпионат мира по футболу, сообщается на портале Eurosport.ru.

Среди "труднопроизносимых" названий городов мужчина назвал Казань и Сочи.

Легкими для произношения фанат назвал родные для него исландские деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур, а также вулкан Эйяфьядлайокудль.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.