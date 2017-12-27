На ЧМ-2018 болельщики смогут прилететь на матчи России за 5 рублей

"Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

Такое решение он принял сегодня во время встречи с Владимиром Путиным. Президент поинтересовался у Савельева, перевезет ли "Аэрофлот" болельщиков бесплатно.

- Бесплатно можно, но…, — начал было гендиректор.

- Знаю, это хорошая идея — (перевезете. — Прим. ред.) за рубль, — продолжил Путин.

После этого Савельев взял небольшую паузу.

- Не бесплатно, Владимир Владимирович, — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку, — заявил глава "Аэрофлота".

По его словам, чтобы избежать ажиотажа, билеты будут продавать за три дня до матча и три дня после него.

Савельев уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной. На эти нужды по его оценкам потребуются порядка 70 тысяч кресел.

- Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел, — добавил он.

Топ-менеджер попросил Путина поручить "Росконгрессу", чтобы он определял по паспорту болельщика и по билету распределение.

- Мы считаем, что команда должна выступить на "пятерку", и болельщики должны получить удовлетворение. Поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, мы с 1 января, с начала года, начнем билеты продавать нашим болельщикам, — сказал Савельев.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проведут на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Первый матч сборная России сыграет c Саудовской Аравией 14 июня в Москве, второй - 19 июня в Санкт-Петербурге c египтянами, а завершит групповой турнир в Самаре 25 июня матчем с Уругваем.