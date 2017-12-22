Казанский «Рубин» может перейти в частную собственность

Уже весной клуб планирует полностью уйти от бюджетного финансирования

В понедельник Российский футбольный союз рассмотрит прошение ФК «Рубин» о разрешении процедуры изменения формы собственности организации. Если союз даст разрешения, казанский футбольный клуб перейдет в частную собственность. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора Рустем Саяхова.

На сегодняшний день «Рубин» имеет статус муниципального автономного учреждения. Владельцем клуба числится комитет имущественных отношений города Казани. Как объяснил Саяхов, клуб планирует уйти от бюджетного финансирования.

— Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний, — приводит издание слова гендиректора «Рубина». — Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей. К началу весенней части текущего сезона чемпионата России мы рассчитываем получить лицензию уже как новое юридическое лицо. Поэтому уже точно можно сказать, что государственные деньги на жизнедеятельность «Рубина» тратиться не будут.

После проведения всех юридических процедур, «Рубин» станет шестым по счету негосударственным клубом в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В частной собственности также являются «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Анжи» и «Тосно». Частично на спонсорские средства также живет «Урал» Свердловской области.