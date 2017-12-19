Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов станет главным тренером ФК «СКА-Хабаровск»

Экс-тренер «Рубина» 60-летний Ринат Билялетдинов станет новым главным тренером футбольной команды «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что с Билялетдиновым уже достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта.

- Ринат Саярович за долгие годы работы в российском футболе зарекомендовал себя только с положительной стороны. Особенно стоит отметить его талант и умение работать с молодыми игроками. Оцениваем мы положительно и его период карьеры в казанском «Рубине». При нем «Рубин», не обладая большим бюджетом, демонстрировал качественный футбол, и был по-настоящему тренерской командой, - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Ринат Билялетдинов возглавлял «Рубин» в сезоне 2014-2015 гг.