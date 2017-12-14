«Ак Барс» подписал контракт с защитником ярославского «Локомотива»

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с 23-летним защитником ярославского «Локомотива» Романом Мануховым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В составе казанцев он будет играть под 26-м номером.

Роман родился в Екатеринбурге. Там он начал заниматься хоккеем в составе местного «Спартаковца». На протяжении карьеры Манухов выступал за «Локомотив» (МХЛ) и «Рязань» (ВХЛ). В КХЛ играл за новокузнецкий «Металлург» и ярославский «Локомотив». В этом сезоне за «Локомотив» Манухов провел 17 матчей.

Напомним, ранее «Ак Барс» вновь подписал контракт с хоккеистом Данисом Зариповым. Контракт рассчитан до конца сезона 2018/2019. В «Ак Барсе» Зарипов выступает под 25-м номером.