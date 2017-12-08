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«Рубин» выиграл у «СКА-Хабаровска» в последнем матче в этом году

«Рубин» выиграл у «СКА-Хабаровска» в последнем матче в этом году
16+
Фото: http://www.rubin-kazan.ru
Встреча завершилась со счетом 3.1 в пользу казанцев

Казанский «Рубин» обыграл в домашнем матче чемпионата России по футболу «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась со счетом 3.1 в пользу казанцев.

Кстати, эта игра стала заключительной в этом году. Чемпионат уходит на зимнюю паузу, игры возобновятся в начале марта будущего года.

Счет в игре на 25-й минуте открыл Сердар Азмун. Отметим, что этот гол для него стал первым после возвращения в «Рубин». А в конце первого тайма преимущество казанцев удвоил Максим Канунников (40). Третий гол за «Рубин» забил Магомед Оздоев.

Однако гостям удалось забить единственный гол (Александр Максименко). Таким образом, встреча завершилась со счетом 3.1.

После этой игры казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице. 

Люция Кашапова, 09.12.2017, 18:52
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин09 декабря 2017, 19:04
Результат есть, но игра у команды осталась убогой.
3
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герцог09 декабря 2017, 19:05
Та команда вероятно была под воздействием прошедших матчей и была немножко вне настроении.Давала играть Рубину,но ведь он имеет класс и преимущество сказывалось.
1
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Горожанин09 декабря 2017, 19:08
У меня понос сегодня пошел сильный.Опубликуйте новость!
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