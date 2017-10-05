«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова в сезоне‍

Ярославский «Локомотив» переиграл в гостях казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Встреча завершилась со счётом 1:4 в пользу гостей.

Дублем отличился в составе победителей Брэндон Козун (35-я и 58-я минуты). Также у «Локомотива» голами отметились Даниил Апальков (24-я минута), Денис Мосалёв (38-я минута).

В составе «Ак Барса» шайбу забросил Артём Лукоянов (53-я минута).

Отметим, что первый матч в сезоне за «Ак Барс» провел нападающий Данис Зарипов, который вернулся в Казань спустя четыре года.

«Ак Барс» после этого матча лидирует в Восточной конференции (73 очков).