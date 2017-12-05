Сборную России отстранили от Олимпиады-2018

Такое решение было принято из-за допингового скандала

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Принятое накануне вечером решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи", сообщают "Известия".

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Как еще наказали

Помимо отстранения сборной, были наложены еще несколько жестких санкций. Во-первых, никто из участников Олимпиады в Сочи не сможет поехать в Корею. Ни спортсмены, ни доктора, ни менеджеры, ни прочие официальные лица. Во-вторых, по решению МОК Россия должна возместить $15 млн — как говорится в официальном документе комиссии, именно столько составили расходы на расследование. В-третьих, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. В-четвертых, президент ОКР Александр Жуков лишен членства в МОК, а Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет Сочи-2014, исключен из координационной комиссии зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.

— МОК принял важное решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018. Решение, сразу скажу, противоречивое, — заявил Александр Жуков. — Есть положительные стороны и отрицательные. МОК допустил всех чистых спортсменов из России во всех видах спорта. Второй положительный момент — команда будет называться "Олимпийские спортсмены России".

История скандала

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. Виталий Мутко заявлял, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что благодаря имеющейся у него информации можно вместе "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК).

После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии. По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.