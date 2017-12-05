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Сборную России отстранили от Олимпиады-2018

Сборную России отстранили от Олимпиады-2018
16+
Фото: Правительство России
Такое решение было принято из-за допингового скандала

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Принятое накануне вечером решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи", сообщают "Известия".

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Как еще наказали

Помимо отстранения сборной, были наложены еще несколько жестких санкций. Во-первых, никто из участников Олимпиады в Сочи не сможет поехать в Корею. Ни спортсмены, ни доктора, ни менеджеры, ни прочие официальные лица. Во-вторых, по решению МОК Россия должна возместить $15 млн — как говорится в официальном документе комиссии, именно столько составили расходы на расследование. В-третьих, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. В-четвертых, президент ОКР Александр Жуков лишен членства в МОК, а Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет Сочи-2014, исключен из координационной комиссии зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.

— МОК принял важное решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018. Решение, сразу скажу, противоречивое, — заявил Александр Жуков. — Есть положительные стороны и отрицательные. МОК допустил всех чистых спортсменов из России во всех видах спорта. Второй положительный момент — команда будет называться "Олимпийские спортсмены России".

История скандала

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. Виталий Мутко заявлял, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что благодаря имеющейся у него информации можно вместе "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК).

После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии. По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.

Н. Вильданов, 06.12.2017, 08:24
Тэги: Спорт
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Комментарии

Горожанин06 декабря 2017, 08:38
А вони то было что это все типа гонят без причин, в итоге сами принесли официальные извинения, ща ещё и штраф выплатят из бюджета...
2
15
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Пэнсионэр06 декабря 2017, 08:46
Доигрались! Что касается всяких Мутко я очень рад!
Обосрались на весь мир! Но знаете в этом есть большой плюс- меньше буджетных денег потратят и всякие Мутко
Меньше набьют свои карманы за счёт пенсионеров и народа!
Хватит пускать пыль в глаза олимпиадами и футболами! Покупаем футболистов за миллионы долларов и тратим на олимпиады миллиарды
А потом собираем по рублю больным детям!
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4
34
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Рустем06 декабря 2017, 08:47
Доигрались
0
10
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Горожанин06 декабря 2017, 08:48
Кирил, брось свой синтол, всю сборную папалил
3
1
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Горожанин06 декабря 2017, 08:48
Похоже власть врала нам и продолжает врать. Похоже не все гладко в нашем королевстве.
2
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ГорожаниН06 декабря 2017, 08:53
15 000 000 $—Пусть чиновники из своего кармана заплатят. (и все кто в этом замешан) Необходимо принимать решения и уметь нести ответственность!
1
12
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Уставший россиянин06 декабря 2017, 09:07
Класс! Поддерживаю МОК! Нефик жуликов и воров от спорта пускать на Олимпиады! Привыкли как в Рашке обманывать и воровать. В нормальном цивилизованном мире это не проходит и наказывается! Спасибо МОК!
3
18
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Горожанин06 декабря 2017, 09:07
В ответ на комментарий пользователя
15 000 000 $—Пусть чиновники из своего кармана заплатят. (и все кто в этом замешан) Необходимо принимать решения и уметь нести ответственность!
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Счас! Будешь платить ТЫ и все остальные россияне!
0
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Горожанин06 декабря 2017, 09:10
В ответ на комментарий пользователя
15 000 000 $—Пусть чиновники из своего кармана заплатят. (и все кто в этом замешан) Необходимо принимать решения и уметь нести ответственность!
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Мутко-Шматко, ЖУков-Пуков это вся воровская шайка лейка клана путиных! Спасибо МОК! Уважаю честный спорт без допинга! Однозначно лайк!
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12
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Горожанин06 декабря 2017, 09:10
СЛАВА АЛЛАХУ
4
6
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ахмак татар06 декабря 2017, 09:11
Тут кто то насчет отмены татарского злорадствовал ,ну вот ,сегодня урысам мочемпиаду отменили !
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9
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Дмитрий06 декабря 2017, 09:11
Отличная новость ! В ладоши аж похлопал !! Молодцы, так и надо им жуликам, спортивным чиновникам и продажным спортцменам ! Превратили спорт в черт знает что !!
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Горожанин06 декабря 2017, 09:11
В ответ на комментарий пользователя
Кирил, брось свой синтол, всю сборную папалил
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Кирилл Терешин честнее всех этих ВОРОВ! Пусть лучше он станет президентом МОК от России!
0
0
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Горожанин06 декабря 2017, 09:12
В ответ на комментарий пользователя
Тут кто то насчет отмены татарского злорадствовал ,ну вот ,сегодня урысам мочемпиаду отменили !
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Ахахахахахаххахахахахах! А на верху знака Мутко сидит сидит!:-D
0
3
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казан06 декабря 2017, 09:17
вован и ко. доигрались. банда наперсточников. пацаны к успеху шли. не фартануло.
3
6
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Горожанин06 декабря 2017, 09:21
То что "доигрались" - совсем не при чем....это же чистая политика!
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Горожанин06 декабря 2017, 09:25
На очереди чемпионат мира 2018 по футболу! Тоже отменят! Плакали денежки россиян!8'-(
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глас народа06 декабря 2017, 09:29
Вообще закрыть все границы на замок и прикрыть газовую заглушку на время, пусть повизжат.......
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Горожанин06 декабря 2017, 09:38
Чистая политика, а не спорт. Это было со стороны Путина. Он изнасиловал все олимпийские принципы, напоил мельдонием наших спортсменов.Полагал всех купит за бешенные нефтедоллары. Все рухнуло.Все тайное стало явью. Гибридная война с мировым спортом провалилась. Пострадала Россия и наши спортсмены. А что виновные ?
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Горожанин06 декабря 2017, 09:40
Путин обгадил все к чему прикасался.
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Горожанин06 декабря 2017, 09:40
В ответ на комментарий пользователя
Вообще закрыть все границы на замок и прикрыть газовую заглушку на время, пусть повизжат.......
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а кушать урыс что ты будешь? Куй с солью доедать?
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2
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Горожанин06 декабря 2017, 09:43
Мутко Мельдоний Мельдониевич, привет !!! Когда на пенсию ? Хотя , по размеру ущерба, тут нары светят.
0
2
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город06 декабря 2017, 09:44
да ясно же там мутько не причем. фюрер-уйло со своими бредовыми идеалогиями в очередной раз привел страну к позору.
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Горожанин06 декабря 2017, 09:46
Урысы неужели вы все это сглотнете?8-|
0
0
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Горожанин06 декабря 2017, 09:46
В ответ на комментарий пользователя
Класс! Поддерживаю МОК! Нефик жуликов и воров от спорта пускать на Олимпиады! Привыкли как в Рашке обманывать и воровать. В нормальном цивилизованном мире это не проходит и наказывается! Спасибо МОК!
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Что либрестня радуешься?
2
1
Согласны с автором?
Горожанин06 декабря 2017, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
Мутко-Шматко, ЖУков-Пуков это вся воровская шайка лейка клана путиных! Спасибо МОК! Уважаю честный спорт без допинга! Однозначно лайк!
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Где спорт без допинга?
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Горожанин06 декабря 2017, 09:54
В ответ на комментарий пользователя
Что либрестня радуешься?
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иди сядь срочно на бутылку урыс!:-D
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Горожанин06 декабря 2017, 09:57
Забудьте Вы про эти игры!!! А деньги, отдайте на лечение детей!!! Сами по зомбоящику показывают смс, и просят отправить деньги, так отдайте их детям !!!!
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Горожанин06 декабря 2017, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Вообще закрыть все границы на замок и прикрыть газовую заглушку на время, пусть повизжат.......
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Катар ждет не дождется когда это сделает Россия!
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