Вратарь «Ак Барса» прокомментировал поражение в «зеленом дерби» на татарском языке

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов после поражения «Салавату Юлаеву» дал интервью на татарском языке, передает «Бизнес Онлайн».

- Сегодня был принципиальный матч. Что стало главной причиной поражения?

- Была сложная игра. Уфа сильная команда и с ними всегда тяжело играть. Всегда побеждать не удается, - прокомментировал Гарипов поражение своей команды на татарском языке, добавив, что он уже до этого давал интервью на родном языке.

Напомним, накануне хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Ак Барс» со счетом 1:0, шайбу забил Антон Бурдасов на 23-й минуте. Таким образом, уфимцы взяли реванш за домашнее поражение от казанцев недельной давности со счетом 0:5.