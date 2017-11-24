«Это очень-очень плохо»: защитник Мориц Бауэр прокомментировал последние игры «Рубина»

Защитник казанского "Рубина" Мориц Бауэр после сегодняшней игры с ЦСКА на "Казань Арене" рассказал, что футболисты очень разачарованы очередным поражением.

- Это очень-очень плохо, нам это не нравится, все переживают после поражений. Нужно просто реализовывать свои моменты. Были матчи, в которых мы имели преимущество, но проигрывали на последних минутах, например с «Амкаром». Легко говорить, что не хватает удачи, но нужно выправлять ситуацию. Мне сложно это объяснить. Нам просто нужно усердно работать, оставаться дружной командой. У нас хорошие игроки, хороший тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани, для клуба.

Также он отметил, что с такой командой, как ЦСКА, очень сложно отыгрываться.

- Они играют в Лиге Чемпионов, знают, как обороняться и сохранять победный для себя счет, - отметил Мориц0

Напомним, сегодня "Рубин" проиграл москвичам со счетом 0:1. Единственный гол матча в первом тайме на 46 минуте забил опорный полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум.