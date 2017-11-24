«Ак Барс» переиграл на своем льду «Барыс»

Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили "Барыс" из Астаны в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты "Ак Барса" в Казани выиграли со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голы забили Роб Клинкхаммер (40-я минута) и Антон Глинкин (58-я). Для Клинкхаммера эта шайба стала первой в составе казанцев после перехода из минского "Динамо". Вратарь казанского клуба Эмиль Гарипов отразил 21 бросок по воротам и провел свой пятый "сухой" матч в сезоне.

"Ак Барс" набрал 66 очков и сохранил лидерство в Восточной конференции. Казанцы проведут следующий матч на выезде против ХК "Сочи" 27 ноября.