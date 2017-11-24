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«Ак Барс» переиграл на своем льду «Барыс»

«Ак Барс» переиграл на своем льду «Барыс»
16+
Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили "Барыс" из Астаны в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты "Ак Барса" в Казани выиграли со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голы забили Роб Клинкхаммер (40-я минута) и Антон Глинкин (58-я). Для Клинкхаммера эта шайба стала первой в составе казанцев после перехода из минского "Динамо". Вратарь казанского клуба Эмиль Гарипов отразил 21 бросок по воротам и провел свой пятый "сухой" матч в сезоне.

"Ак Барс" набрал 66 очков и сохранил лидерство в Восточной конференции. Казанцы проведут следующий матч на выезде против ХК "Сочи" 27 ноября.

Н. Вильданов, 25.11.2017, 19:37
Тэги: ХК Ак Барс
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Комментарии

Горожанин25 ноября 2017, 20:25
Гарипов молодец!Удачи!
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