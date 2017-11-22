Россия отозвала заявку на проведение Кубка мира по баскетболу, который мог пройти в Казани

Такое решение было принято из-за негативного отношения мирового спортивного сообщества к российскому спорту

Россия отозвала свою заявку на проведение Кубка мира по баскетболу в 2023 году, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола. Весной сообщалось, что турнир может пройти в Казани.

- Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира, — цитируя "Известия" слова президента федерации Андрея Кириленко.

На проведение турнира претендовали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь, Кириленко поблагодарил глав этих регионов.

Страна, которая примет Кубок мира по баскетболу в 2023 году, будет определена 9 декабря.

Кстати



Чемпионат мира по баскетболу — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1950 года раз в 4 года под эгидой ФИБА для мужских национальных сборных. Наряду с олимпийским турниром является самым престижным соревнованием по данному виду спорта.