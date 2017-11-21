Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до полугода, он вернется на лед 23 ноября

"Ак Барс" рассчитывает на возвращение Даниса Зарипова в команду

Бывший хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за нарушение антидопинговых правил, сможет вернуться к выступлениям 23 ноября, срок дисквалификации ему сократили до полугода. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Напомним, Даниса Зарипова дисквалифицировали из-за допинга. Положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между "Магниткой" и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Ххоккеист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз федерации хоккея заключила, что хоккеист не принимал запрещенные вещества преднамеренно, сократив срок дисквалификации.

"Ак Барс", который расторг с хоккеистом контракт после сообщения о дисквалификации, также рассчитывает на возвращение Даниса Зарипова в команду.

- "Ак Барс" поздравляет Зарипова и всех любителей хоккея с этим решением. Мы всегда знали, что Зарипов - это истинный спортсмен и настоящий профессионал, верили в его невиновность. Желаем Данису новых больших побед и надеемся, что дальнейший карьерный путь Зарипова будет связан с нашим клубом, - говорится в заявлении казанской команды.