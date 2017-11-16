«Ак Барс» не забросил ЦСКА ни одной шайбы и проиграл

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Голы в составе армейцев забили Никита Нестеров (2-я минута), Андрей Кузьменко (9) и Кирилл Петров (50). Для Петрова, ранее выступавшего за "Ак Барс", эта шайба стала 100-й в КХЛ. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин провел четвертый в сезоне матч "на ноль".

Помимо травмированных Джастина Азеведо, Степана Захарчука и Андрея Попова, в составе "Ак Барса" на лед не вышли Владимир Ткачев и Антон Ландер.

Хоккеисты "Ак Барса" 20 ноября в следующем матче примут дома омский "Авангард".