Сборная России стала худшей в рейтинге всех команд — участниц ЧМ-2018

Сборная России по футболу стала худшей в рейтинге команд, которые примут участие в ЧМ-2018. Сейчас футболисты занимают 65-е место в рейтинге ФИФА, однако попали в первую корзину жеребьевки на правах хозяев соревнований. Об этом сообщают «Известия».

В случае проведения турнира в другой стране сборная России попала бы в четвертую корзину.

ЧМ-2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Из них уже открылись арены «Лужники» и «Спартак» в Москве, стадион «Санкт-Петербург», арена «Фишт» в Сочи и «Казань Арена». Жеребьевка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Напомним, всего в чемпионате мира примут участие 32 сборные: Россия, Германия, Англия, Бельгия, Дания, Испания, Исландия, Польша, Португалия, Франция, Сербия, Швеция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай, Мексика, Панама, Коста-Рика, Австралия, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Египет, Тунис, Марокко, Нигерия, Сенегал.