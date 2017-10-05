«Ак Барс» проиграл третий матч подряд

Хоккеисты минского "Динамо" победили казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб проиграл третий матч подряд.

Встреча, состоявшаяся сегодня в Минске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Егор Шарангович (21-я минута), Евгений Ковыршин (33), Шарль Лингле (48) и Марк-Андре Граньяни (59, в пустые ворота). Автором гола у казанцев стал Михаил Глухов (27).

Ранее "Динамо" ни разу не побеждало "Ак Барс" дома в основное время, единственная победа минчан была одержана 21 сентября 2010 года (5:4 в овертайме).

В следующем матче 15 ноября "Ак Барс" в гостях встретится с подмосковным "Витязем".