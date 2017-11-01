Стал известен слоган жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что слоган жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года станет фраза: «Смотри, как сойдутся звезды», сообщается на официальном сайте РФС.

- Слоган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента. Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу FIFA, - отметил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце, в ходе которой 32 команды турнира будут поделены на 8 групп.

Отметим, что 23 сборные уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира: команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Нигерии, Панамы, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Уругвая, Франции, Южной Кореи и Японии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.