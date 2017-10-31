Виталий Мутко: «Казань полностью готова к чемпионату мира 2018 года»

Казань наряду с Москвой, Сочи, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом полностью завершила подготовку объектов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает welcome2018.com.

- У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили, - сказал Мутко.

Он также добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.