«Крот, свои глаза ты протри»: игроки казанского «Зенита» провели первый рэп-баттл

Волейболисты казанского "Зенита" провели первый в истории спортивный рэп-баттл, участниками которого стали связующий команды Александр "Буба" Бутько и его одноклубник либеро Валентин "Крот" Кротков.

- Увидеть тебя в стартовом составе, словно увидеть йети... чучело собаки будет лучше защищать от атаки... Крот, свои глаза ты протри. Ты – обуза. Максимум, что можешь – на рынке ловить арбузы, - говорил в своем панче Александр "Буба" Бутько.

В свою очередь Валентин "Крот" Кротков заявил оппоненту, что "симпатичнее тебя выглядит даже Чубака, зачем ты носишь на голове куски доширака? Прическа в стиле "мусорный пакет" – такие носят женщины за пятьдесят лет".

Победителя рэп-баттла выберут болельщики "Зенита" в комментариях к видео.