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Фанату «Крылья Советов» на 3 года запретили посещать соревнования из-за матча с «Рубином»

Фанату "Крылья Советов" на 3 года запретили посещать соревнования из-за матча с "Рубином"
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Фото: скриншот

Фанату самарского клуба "Крылья Советов" запретили на три года посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, это произошло из-за инцидента на матче с "Рубином", где болельщики сожгли шарф казанского клуба.

По данным УВД города, шарф сжег 29-летний житель Новокуйбышевска, который был арестован на 12 суток. Всего были задержаны 13 болельщиков "Крыльев Советов", все они привлечены к административному наказанию.

Трое фанатов из- за нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения получили административный арест на 14 суток, шесть задержанных за попытку драки перед началом матча арестованы сроком от пяти до семи суток. На двух молодых людей наложен административный штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, матч прошел 25 октября, казанский клуб проиграл со счетом 1:2.

Н. Вильданов, 31.10.2017, 08:42
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин31 октября 2017, 09:52
Крысы
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